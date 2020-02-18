Apple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса

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Компания Apple сообщила об ограничении поставок iPhone. Это связано с распространением коронавируса, передает "Газета.ру".

Отмечается, что в настоящее время производство гаджетов начало возобновляться, однако это происходит крайне медленно и постепенно. Ранее было принято решение о временном прекращении производства техники на период китайского Нового года.

Также сообщается, что корпорация недосчиталась части выручки от продаж iPhone за текущий квартал. Это обусловлено в том числе и тем, что были закрыты некоторые магазины на территории Китая. По некоторым данным, не работали 42 розничные точки, открылось же всего семь.

В связи с этим в Apple заявили, что на поставки iPhone будет наложено временное ограничение по всему миру. Компания заверила, что проблемы с бизнесом не будут носить постоянный характер.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

Согласно последним данным, в Китае от вируса скончалось почти 1,9 тысячи человек, инфицированы еще 72,4 тысячи граждан. Побороть болезнь удалось 12,5 тысячи жителям.

В Китае заявили, что пик распространения нового типа пневмонии пройден. Эксперты отмечают, что число заразившихся должно пойти на спад.