Ученые КНР назвали наиболее вероятный источник коронавируса

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Министерство науки и техники Китая заявило, что наиболее вероятным источником коронавируса являются летучие мыши. Там подчеркнули, что исключают связь пневмонии COVID-19 с домашней птицей и скотом, передает "Комсомольская правда".

В то же время количество жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 1596 человек. Число зараженных превысило 56,2 тысячи человек. Из больниц было выписано 849 человек, всего выздоровело 5623 заболевших.

Министр здравоохранения Японии также заявил, что среди пассажиров и членов экипажа карантинного круизного лайнера Diamond Princess у японского порта Йокогама было выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом, всего – 355 человек.

В российском посольстве в Токио добавили, что ни у кого из 24 граждан России на борту заболевание не подтверждено. Там указали, что дипломаты поддерживают индивидуальный контакт с каждым из соотечественников на судне.

Между тем власти Китая постановили, что за сокрытие заражения, а также за искажение информации о состоянии больного и утаивание истории путешествий можно будет получить от 10 лет до пожизненного заключения или смертной казни.

Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Европе



Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранее заявили, что заразиться коронавирусом могут до двух третей населения мира. При этом глава больницы в Ухане Чжан Динюй отметил эффективность методики переливания плазмы переболевших.

Первые сведения о вспышке нового типа пневмонии стали распространяться из китайского Уханя в декабре прошлого года.

Чтобы не допустить распространения вируса на территории России, правительство решило закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян.

Были приостановлены полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. РЖД, в свою очередь, прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.