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В мире

04 мая, 23:26

Apple представила обновленную версию MacBook Pro

технологии за рубежом

Фото: www.apple.com

Американская корпорация Apple представила новую версию ноутбука MacBook Pro с диагональю 13 дюймов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт компании.

В модели появится обновленная клавиатура Magic Keyboard, ранее представленная в версии MacBook Pro с 16-дюймовым экраном и MacBook Air. В частности, помимо нового механизма нажатия, пользователи смогут пользоваться физической кнопкой Esc, ранее вынесенной в сенсорную панель.

Панель Touch Bar в новой модели останется, как и возможность разблокировать устройство с помощью отпечатка пальца.

13-дюймовый MacBook Pro по умолчанию получит 16 гигабайт оперативной памяти, однако пользователи смогут увеличить ее объем до 32 гигабайт. Максимальная емкость SSD-накопителя составит 4 терабайта.

В США новый компьютер начнут продавать уже с 4 мая, дата начала продаж в России неизвестна.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что американская компания Apple отложит запуск массового производства новых флагманских iPhone примерно на месяц. В качестве причины эксперты называют падение спроса на смартфоны и нарушение цепочки поставок.

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