В Apple планируют внести изменения в дизайн смартфонов

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Корпорация Apple планирует изменить дизайн своих смартфонов. Новые модели гаджетов в компании намерены представить осенью текущего года, передает ТАСС.

Несмотря на падение спроса на гаджеты из-за пандемии коронавирусной инфекции, в Apple не планируют отказываться от презентации новых смартфонов, однако она может пройти на несколько недель позже, чем обычно.

Так, в корпорации рассчитывают выпустить до конца года два смартфона – последователя iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Кроме того, предполагается выпуск более дешевых моделей, которые будут обладать меньшим набором функций.

Отмечается, что дизайн новых телефонов будет изменен: в частности, гаджеты станут больше похожи на iPad Pro 2018 года. Экран станет менее округлым, но более плоским. Помимо этого планируется увеличить размер экрана и улучшить процессоры. Фишкой же новых iPhone станут обновленные возможности при работе с приложениями "дополненной реальности".

Ранее сообщалось, что Apple будет продавать не более двух смартфонов на руки из-за коронавируса. Эксперты называли разные причины введения ограничения. Некоторые полагали, что это связано с перебоями в поставках продукции и падением спроса на нее.