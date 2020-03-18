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Технологии

18 марта, 22:15

Apple выпустит новые MacBook Air и iPad Pro

технологии

Фото: apple.com

Компания Apple объявила о выпуске обновленного MacBook Air и iPad Pro. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Ноутбук после обновления получит 13-дюймовый дисплей, 256 гигабайтов памяти в минимальной коллекции и 2TB в максимальной, а также новый процессор Intel Core и клавиатуру Magic Keyboard.

Компания обещает, что производительность ноутбука с новым процессором будет вдвое выше, чем у компьютеров предыдущего поколения, а емкость аккумулятора окажется достаточной, чтобы работать в течение всего дня.

Также компания анонсировала выпуск планшета iPad Pro с восьмиядерным процессором A12Z Bionic, сканером LiDAR, поддержкой трекпадов, удвоенным количеством камер и клавиатурой Magic Keyboard.

Apple обещает, что пять микрофонов iPad Pro обеспечат студийное качество записи звука, сделав iPad Pro своего рода мобильной студией для подкастеров и других создателей контента. Дата старта продаж новых iPad Pro и MacBook Air не сообщается.

В январе поставщики американской корпорации Apple заявили, что планируют выпустить бюджетную модель iPhone. По предварительной информации, в новом устройстве задействуют дизайн, схожий с внешним видом iPhone 8. Бюджетный смартфон также оснастят технологией Touch ID для разблокировки экрана и процессором, аналогичным iPhone 11.

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