В России цены на мобильные телефоны и бытовую технику поднялись из-за курса рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российские продавцы мобильных телефонов и бытовой техники начали повышать цены на товары, сообщает ТАСС.
Так, средняя цена на последнюю модель смартфона iPhone Pro 64Gb поднялась с 85,5 тысячи в феврале до 86,7 тысячи рублей на данный момент. Стоимость выросла и на восьмую версию гаджета Apple, увеличившись на 5%, до 38,4 тысячи рублей.
При этом на официальном сайте американской корпорации цены еще выше – почти 90 и 40 тысяч рублей соответственно. Кроме того, наблюдается рост цен и на бытовую технику. Так, стоимость некоторых моделей стиральных машин повысилась на 6–10%.
Большинство ретейлеров объясняют рост цен сложившейся рыночной конъюнктурой. В частности, генеральный директор компании eBay на развивающихся глобальных рынках Илья Кретов рассказал, что в настоящий момент востребованность продукции компании Apple находится на уровне масок и антисептиков.
В то же время немалую роль играет и курс рубля. Так, рост цен объясняют удорожанием импортной техники, в связи с чем нужны оборотные средства на их закупку, которые, в свою очередь, входят в цену товара. Кроме того, многие компании хотят получить средства для создания финансовой "подушки безопасности", если эпидемиологическая обстановка будет лишь ухудшаться.
В то же время в Ассоциации компаний розничной торговли рассказали, что ряд торговых сетей стараются сдерживать резкий скачок цен, чтобы не утратить лояльность своих покупателей. Кроме того, стоимость на некоторые товары остается старой, поскольку она закуплена ретейлером по прежнему курсу.
Ранее в компании Apple рассказали, что планируется ограничение продажи смартфонов iPhone двумя экземплярами на руки. Это связано с опасениями корпорации по поводу потенциального роста перепродаж продукции компании.
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