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Технологии

10:53

В Роскачестве проверили смарт-часы

технологии

Фото: depositphotos/Kerkezz

В Роскачестве проверили 24 модели смарт-часов по 237 параметрам.

В результате исследования эксперты пришли к выводу, что часы лишь четырех фирм продемонстрировали качественное взаимодействие со смартфоном. В то же время лишь одно устройство без сбоев управляло камерой связанного с ним гаджета.

Также специалисты проверили скорость зарядки часов. Устройствам, которые заряжались быстрее всего, на пополнение аккумулятора требовался всего час. Наиболее "медленные" часы заряжались более трех часов.

Также смарт-часы были проверены на точность подсчета пройденных шагов, сожженных калорий и сердечного ритма. Выяснилось, что лишь 2 из 24 моделей дали наиболее точный результат по преодоленному расстоянию. Также половина смарт-часов смогла более-менее точно определить сердечный ритм.

В заключение эксперты отметили, что 13 моделей продемонстрировали идеальное взаимодействие со смартфоном на предмет проверки сообщений из соцсетей. Все 24 устройства успешно прошли обследование на безопасность.

Ранее член Федерации психологов образования РФ Юлия Челышева рассказала о вреде регулярных push-уведомлений. Она отметила, что они могут стать причиной рассеянности внимания и повышенного психологического напряжения.

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