В Роскачестве проверили смарт-часы

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В Роскачестве проверили 24 модели смарт-часов по 237 параметрам.

В результате исследования эксперты пришли к выводу, что часы лишь четырех фирм продемонстрировали качественное взаимодействие со смартфоном. В то же время лишь одно устройство без сбоев управляло камерой связанного с ним гаджета.

Также специалисты проверили скорость зарядки часов. Устройствам, которые заряжались быстрее всего, на пополнение аккумулятора требовался всего час. Наиболее "медленные" часы заряжались более трех часов.

Также смарт-часы были проверены на точность подсчета пройденных шагов, сожженных калорий и сердечного ритма. Выяснилось, что лишь 2 из 24 моделей дали наиболее точный результат по преодоленному расстоянию. Также половина смарт-часов смогла более-менее точно определить сердечный ритм.

В заключение эксперты отметили, что 13 моделей продемонстрировали идеальное взаимодействие со смартфоном на предмет проверки сообщений из соцсетей. Все 24 устройства успешно прошли обследование на безопасность.

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