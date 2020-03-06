Психолог назвала push-уведомления на смартфоне причиной нервного расстройства

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Член Федерации психологов образования РФ Юлия Челышева назвала всплывающие уведомления на смартфонах причиной рассеянности внимания и повышенного психологического напряжения. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Когда мы слишком часто пользуемся гаджетами, формируется так называемое клиповое мышление – начинаем резко переключаться с одной темы на другую. Мы не проверяем качество выполнения предыдущей задачи и часто про нее забываем", – рассказала эксперт.

По словам Челышевой, всплывающие уведомления могут стать причиной повышенной раздраженности и возбуждения. Она призвала отключать их, если интернет не является постоянным источником дохода, и возвращаться к сообщениям и новостям в спокойной обстановке.

Что касается выходных, то в эти дни психолог порекомендовала не пользоваться смартфоном как можно более продолжительное время, чтобы дать отдохнуть нервной системе. Аналогичного принципа следует придерживаться перед сном и откладывать телефон хотя бы за 1,5 часа до ночного отдыха.

По словам основателя и координатора проекта "RuGenerations – российская школа теории поколений" Евгении Шамис, виртуальная реальность постепенно становится частью повседневной жизни человека. Эксперт заявила, что, даже несмотря на это, люди пока сложно привыкают к данным технологиям.

