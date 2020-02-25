Психолог рассказал, что делает женщину несчастной

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Психолог Александр Шахов рассказал о том, почему женщины делают выбор быть несчастной жертвой, а также дал советы, как помочь такому человеку.

Он отметил, что женщина, которая получила эмоциональную травму вследствие неудачного опыта в построении отношений с мужчинами, ищет не решения проблемы, а сочувствия. Кроме того, она хочет, чтобы ее негодование по отношению к "подлецам" разделили ее собеседники, сообщают "Дни.ру".

Также Шахов считает, что женщина часто сама выбирает себе окружение, которое в итоге плохо поступает по отношению к ней.

"Проблема в том, что если человек выбирает жить на помойке – то встречает он только бомжей, потому что им там самое место. Если женщина оказывается в окружении исключительно мужчин-подлецов, то возникает вопрос: почему она выбрала именно такое окружение?" – сказал Шахов.

Он добавил, что в позиции жертвы женщина ищет человека, который станет ее "спасителем". Это означает, что он должен будет советовать и учить ее, а также заниматься решением ее проблем.

"Жертва способна разобраться со своими проблемами сама, но она не хочет этого делать. А хочет она жалости, которую принимает за любовь. Любимая фраза жертвы: "Да, но…" – подчеркнул Шахов.

В качестве эффективного средства он предлагает высмеивать оправдания, к которым прибегает "жертва", поскольку подобную аргументацию сложно считать адекватной. Это поможет "жертве" понять нелепость своих слов и взять ответственность за свою жизнь.

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