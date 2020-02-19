Эксперты объяснили, почему необходимо заключать брачный договор

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Заключение брачного договора – показатель личностной зрелости, заявила семейный психолог Юлия Макарова в беседе с Москвой 24. Так эксперт прокомментировала новость о том, что россияне стали чаще заключать подобные соглашения.
"Договор – способ построить границы друг с другом без двусмысленности. Это ответственность двух людей, показатель того, что они не в эйфории какой-то, любовной истерии, а вступают во взрослые и честные отношения. Говорит также о том, что люди видят все более реалистично", – пояснила Макарова.
С мнением психолога согласился и адвокат по семейному праву Ян Гунчиков. Эксперт подчеркнул, что правильно составленный брачный договор поможет минимизировать риски в случае расторжения брака.
"Конечно, в суде можно оспорить все. Суд может признать недействительным полностью или в какой-то части любое соглашение любых юридических и физических лиц, в том числе и брачный договор", – пояснил он.
Адвокат добавил, что брачный договор действует и после смерти одного из супругов. Но, по словам Гунчикова, регламентируется уже Гражданским кодексом. "Это уже наследование. Определяется, как правило, наследственная масса, которая в том числе выясняется с учетом положений брачного договора. А далее все зависит от тех нюансов, как составлен брачный договор, что в нем конкретно прописано", – заключил собеседник Москвы 24.
Ранее сообщалось, что с 2015 года россияне стали вдвое чаще заключать брачные договоры. Ежегодно граждане РФ подписывают порядка 100 тысяч таких соглашений, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Федеральной нотариальной палаты.
"Наши сограждане, вступающие в брак или уже находящиеся в браке, стали уделять больше внимания теме законных прав и обязанностей супругов. Сегодня все больше семей выбирают брачный договор как инструмент эффективного решения имущественных вопросов в семье", – говорится в сообщении.
Отмечается, что люди идут на такой шаг чаще всего для того, чтобы предотвратить возникновение споров в будущем и защитить друг друга от возможных проблем.
На сегодняшний день в Единой информационной системе нотариата содержатся сведения о 488 тысячах 423 заключенных брачных договорах. Только лишь за 2019 год москвичи подписали 14 тысяч таких соглашений.
Отмечается, что чаще всего на брачный договор решаются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья.
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