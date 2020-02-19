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Общество

19 февраля, 13:51

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Эксперты объяснили, почему необходимо заключать брачный договор

Доверяй, но заключай. Почему стоит подписывать брачный договор
общество эксклюзив

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Заключение брачного договора – показатель личностной зрелости, заявила семейный психолог Юлия Макарова в беседе с Москвой 24. Так эксперт прокомментировала новость о том, что россияне стали чаще заключать подобные соглашения.

"Договор – способ построить границы друг с другом без двусмысленности. Это ответственность двух людей, показатель того, что они не в эйфории какой-то, любовной истерии, а вступают во взрослые и честные отношения. Говорит также о том, что люди видят все более реалистично", – пояснила Макарова.

В современном мире, когда мы понимаем, что люди встречаются и расходятся, а у нас есть возможность с правовой точки зрения защитить и свои интересы, и интересы другого партнера, с которым мы вступаем в отношения, мне кажется, это честно и безопасно для каждого. Это нужно делать.
Юлия Макарова
семейный психолог

С мнением психолога согласился и адвокат по семейному праву Ян Гунчиков. Эксперт подчеркнул, что правильно составленный брачный договор поможет минимизировать риски в случае расторжения брака.

"Конечно, в суде можно оспорить все. Суд может признать недействительным полностью или в какой-то части любое соглашение любых юридических и физических лиц, в том числе и брачный договор", – пояснил он.

Чтобы минимизировать его положительное оспаривание в суде, договор не должен противоречить действующему законодательству, нужны различные подтверждающие справки. Иначе одна из сторон его может оспорить в свою пользу.
Ян Гунчиков
адвокат по семейному праву

Адвокат добавил, что брачный договор действует и после смерти одного из супругов. Но, по словам Гунчикова, регламентируется уже Гражданским кодексом. "Это уже наследование. Определяется, как правило, наследственная масса, которая в том числе выясняется с учетом положений брачного договора. А далее все зависит от тех нюансов, как составлен брачный договор, что в нем конкретно прописано", – заключил собеседник Москвы 24.

Ранее сообщалось, что с 2015 года россияне стали вдвое чаще заключать брачные договоры. Ежегодно граждане РФ подписывают порядка 100 тысяч таких соглашений, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Федеральной нотариальной палаты.

"Наши сограждане, вступающие в брак или уже находящиеся в браке, стали уделять больше внимания теме законных прав и обязанностей супругов. Сегодня все больше семей выбирают брачный договор как инструмент эффективного решения имущественных вопросов в семье", – говорится в сообщении.

Отмечается, что люди идут на такой шаг чаще всего для того, чтобы предотвратить возникновение споров в будущем и защитить друг друга от возможных проблем.

На сегодняшний день в Единой информационной системе нотариата содержатся сведения о 488 тысячах 423 заключенных брачных договорах. Только лишь за 2019 год москвичи подписали 14 тысяч таких соглашений.

Отмечается, что чаще всего на брачный договор решаются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья.

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Соболева Илона

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