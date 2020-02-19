Россияне стали чаще заключать брачные договоры

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С 2015 года россияне стало вдвое чаще заключать брачные договоры. Ежегодно граждане РФ подписывают порядка 100 тысяч таких соглашений, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Федеральной нотариальной палаты.

"Наши сограждане, вступающие в брак или уже находящиеся в браке, стали уделять больше внимания теме законных прав и обязанностей супругов. Сегодня все больше семей выбирают брачный договор как инструмент эффективного решения имущественных вопросов в семье", – говорится в сообщении.

Отмечается, что люди идут на такой шаг чаще всего для того, чтобы предотвратить возникновение споров в будущем и защитить друг друга от возможных проблем.

На сегодняшний день в Единой информационной системе нотариата содержатся сведения о 488 тысячах 423 заключенных брачных договорах. Только лишь за 2019 год москвичи подписали 14 тысяч таких соглашений.

Отмечается, что чаще всего на брачный договор решаются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья.

"Если еще несколько лет назад брачный договор считали показателем неискренности чувств, проявлением меркантильных соображений или вовсе предвестником запланированного в ближайшем будущем развода, то сегодня наши сограждане менее категоричны в суждениях, они понимают, что юридическая суть брачного договора говорит о совершенно противоположных мотивах и намерениях", – заключили в пресс-службе.

Ранее в России отметили рост регистрации браков и снижение числа разводов. В течение прошлого года россияне зарегистрировали 917 тысяч отношений. Это на 24 тысячи больше, чем в 2018 году. В то же время количество разводов снизилось на 56 тысяч по сравнению с прошлогодними показателями, остановившись на отметке 528 тысяч.