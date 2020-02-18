Сожительство предложили приравнять к браку

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Лидер движения "За права женщин России", почетный адвокат России Людмила Айвар предложила приравнять сожительство к браку, сообщает ИА "НСН".

По ее словам, сожительство нуждается в юридическом закреплении.

"Гражданские браки, а именно сожительства, не влекут за собой правовые последствия, как зарегистрированные браки", – отметила Айвар.

Она пояснила, что при незарегистрированных отношениях в случае смерти одного из супругов наследство второму не достается. Также невозможно деление совместно нажитого имущества.

"Это говорит о том, что либо мы сожительство должны признать как некое партнерство с установлением юридического факта нахождения фактически в брачных отношениях. Либо, как во Франции, мы можем позволить заключать некий ПАКС, это не брак, это договор, согласно которому наши граждане – мужчины и женщины, живущие совместно, – могут в последующем определять свои имущественные положения по отношению к друг другу", – заявила Айвар, отметив, что так будет честно.

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов сравнил жен, проживающих в гражданском браке, с бесплатными проститутками.

Сам отец Димитрий объяснил свои слова тем, что пытался привлечь мужчин к женитьбе и не хотел осуждать слабый пол.