Общественники осудили заявление Смирнова о женщинах в гражданском браке

Протоиерей Димитрий Смирнов назвал проститутками женщин, которые соглашаются на сожительство в гражданском браке. После такого заявления в его сторону обрушился шквал критики. В частности, неудачное выступление Смирнова осудили в Московской патриархии. А сам он пожаловался, что начал получать угрозы. Разбираемся в произошедшем и вспоминаем другие заявления священнослужителей, вызывавшие общественный резонанс.



Грех мужчин?

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO критично высказался о женщинах, соглашающихся на гражданский брак. По его словам, представительницы прекрасного пола, живущие с мужчинами без регистрации, являются бесплатными проститутками.

"Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: "У меня гражданский брак". Ты просто бесплатно оказываешь услуги – и все. Те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их за жен, это просто временная утеха. Если бы он относился к ней как к жене, ну что, трудно зарегистрироваться, что ли?" – сказал Смирнов.

Позже протоиерей объяснил, что специально использовал такую формулировку, поскольку хотел привлечь к проблеме общественное внимание.

По мнению главы патриаршей комиссии по делам семьи, журналисты исказили его слова, он вкладывал в них совершенно другой смысл. Смирнов добавил: "Женщин я не осуждал, а осуждал исключительно грех, причем мужчин". Вместе с тем он пожаловался, что уже начал получать в свой адрес угрозы.





Димитрий Смирнов глава патриаршей комиссии по делам семьи Очень огорчает эта ситуация, что мужчины представляют женщин как бесплатных проституток, которых можно использовать год, два, три, а потом бросить... Я целиком сочувствую женщинам и просто призываю их не идти на такой шаг никогда.

В РПЦ высказывание Смирнова связали со "свойственной ему образной манерой". Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе предположил, что протоиерей хотел привлечь внимание к психологическим травмам, которые женщины получают, когда их сожитель отказывается жениться и бросает их. В свою очередь, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем телеграм-канале назвал слова священника троллингом.

"Это не в РПЦ считают, но мнение одного лишь священника. Даже не мнение, а троллинг. Неудачный. И наконец извечная путаница с гражданским браком: в строгом смысле слова гражданский брак – это брак, зарегистрированный государством (нецерковный). С этим у церкви вообще нет проблем. А то, что называют нередко гражданским браком, – это совместная жизнь без регистрации. Но и здесь, конечно, недопустимо говорить то, что сказал батюшка", – подчеркнул Легойда.

Кроме того, извинения за высказывание Смирнова принес и глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. По его мнению, протоиерей нередко позволяет себе "эпатажные высказывания, оскорбительные для женщин".





митрополит Волоколамский Иларион глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата Делает он это, как я полагаю, из благих побуждений, желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи. Однако получается не всегда удачно. Приношу свои извинения тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными очередным эпатажным высказыванием священника.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отреагировала на слова протоиерея. На своей странице в Facebook она обратилась с просьбой к Владимиру Легойде придумать соответствующее название для мужчин, находящихся в гражданском браке. По ее мнению, женщины бы это оценили.

А юрист и телеведущая Екатерина Гордон даже подала заявление в столичную прокуратуру, Следственный комитет и МВД с просьбой проверить заявление священника. Она полагает, что в словах Смирнова можно усмотреть признаки преступления по 282-й статье УК "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".



Безнаказанность и безответственность?

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Адвокат Виктория Данильченко пояснила Москве 24, что с точки зрения закона гражданский брак – это зарегистрированные отношения. Однако, по ее словам, в народе это выражение перевернули с ног на голову, придав ему тот же смысл, что и термину "сожительство".

"В Семейном кодексе понятие "брак" трактуется как союз мужчины и женщины, которые являются гражданами. Конечно, в законе мы не найдем именно понятия "гражданский брак". Но понятно, что он (протоиерей. – Прим. ред.) имел в виду незарегистрированный брак. То, о чем говорил Смирнов, называется сожительством", – отмечает адвокат.

А протодьякон Андрей Кураев рассказал телеканалу Москва 24, что за подобные высказывания о "женах-проститутках" протоиерея могут отправить на заслуженную пенсию.





протодьякон Андрей Кураев Это известная проблема – безнаказанность и безответственность за свои слова для Димитрия Смирнова.

"Считается, что его слова – это официальные уста церкви, поэтому его слова можно считать официальной позицией Московской патриархии. Получается, что это не только допустимо для протоиерея, а это и есть позиция патриарха. Вот патриарх пусть и ответит делом на этот вопрос, останется ли Смирнов на этом посту или уйдет на заслуженную пенсию. Заявления Чаплина все-таки тоже привели к отставке", – напомнил Кураев.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина тоже раскритиковала заявление священника. По ее мнению, недостойно так говорить о представительницах прекрасного пола, в каком бы браке они ни состояли.

"Я тоже за традиционную семью, но бывают разные ситуации. У нас много, к сожалению, таких гражданских браков, но, я вас уверяю, они получаются не потому, что женщины не хотят вступать в браки, а потому, что им наши мужчины не предлагают", – подчеркнула Вторыгина в разговоре с телеканалом Москва 24.





Елена Вторыгина зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Любая женщина хочет выйти замуж, а уж как складывается у всех жизнь – это бывает по-разному. И судить никто не дал право, а тем более оскорблять. Ни в коем случае мы не должны эту девушку или женщину осуждать.

В свою очередь, сопредседатель "Союза православных женщин" Галина Ананьина соглашается: высказывание Смирнова было достаточно резким. По ее словам, есть много незарегистрированных семей, которые живут по православным канонам.

"Если мы живем в том социуме и нынешних реалиях, то очень много достойных семей, которые живут в незарегистрированном браке и воспитывают детей. Поэтому ни в коем случае по отношению к таким семьям или к таким женщинам нельзя говорить так, как высказался протоиерей Димитрий Смирнов. И, наоборот, сколько мы знаем семей в браке, но тем не менее их жизнь идет совсем не по православным канонам и Божьим законам", – подчеркнула она в разговоре с Москвой 24.



Упоминали всуе

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов давно славится неоднозначными заявлениями. Например, в сентябре прошлого года он заявил, что нельзя крестить детей, рожденных благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). По его мнению, женщина, которая прошла через ЭКО, параллельно делает и аборты, а это не допускается церковью. Протоиерей высказался и по поводу суррогатного материнства. Он назвал это худшим видом проституции, поскольку тело женщины "снимают на девять месяцев за деньги".

А во время общения с воспитанниками детского дома "Павлин" Смирнов рассказал, как ребенка отучить сквернословить. Священник вспомнил, что после того, как однажды один из воспитанников выругался при нем матом, он дал ему "по роже, и вот он уже пять лет не ругается". В РПЦ назвали такой совет церковника шуткой.

Однако не только Смирнов привлекал внимание общественности к своим высказываниям. Еще один представитель духовенства красноярский митрополит Пантелеймон, выступая на телевидении, назвал интерес к пластическим операциям излишеством и проституцией. Он уточнил, что "все пластические операции есть проституция, потому что они делаются для угоды только блуда". По мнению священнослужителя, решившегося лечь под нож человека можно назвать сумасшедшим. Кроме того, все неестественное является "лицом дьявола", поэтому оперировать допускается только тех людей, которые пострадали из-за травм или несчастных случаев.

А служитель Магнитогорской епархии отец Дионисий Васецкий высказался грубо в адрес девушки, возмутившейся сообщениями о том, что ранее священник ударил сотрудницу храма. В соцсети "ВКонтакте" в своем посте он посоветовал собеседнице "остудить свой пукан, иначе треснет". Однако позже удалил комментарий.