Российский священник посоветовал девушке "остудить пукан"

Служитель Магнитогорской епархии отец Дионисий Васецкий позволил себе грубое высказывание в адрес девушки, возмутившейся сообщениями о том, что ранее священник ударил сотрудницу храма, пишет РИА Новости.
Разговор проходил в социальной сети "ВКонтакте". В настоящее время комментарий уже удален, но, как передают СМИ, в своем посте отец Дионисий посоветовал собеседнице "остудить свой пукан, иначе треснет".
Секретарь епархии иерей Лев Баклицкий сообщил, что сейчас Васецкий вместе с несколькими другими священниками переведен для служения в Казань.
Это уже не первый скандал, участником которого становится отец Дионисий. В конце прошлого года появилась информация о том, что он грубо обругал и несколько раз ударил помощницу руководителя отдела по церковной благотворительности Магнитогорской епархии. Тогда уточнялось, что священник разозлился из-за заехавшего на территорию храма грузовика с подарками детям.
При этом в управделами Московской патриархии заявили, что "в сложившейся ситуации очевидно виноваты обе стороны", а применение силы к женщине "отрицают опрошенные свидетели".
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