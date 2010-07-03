Гатчинская епархия извинилась за инцидент при крещении ребенка

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Секретарь Гатчинской епархии РПЦ Владимир Глазунов встретился с женщиной, пожаловавшейся на жестокое обращение с ее годовалым ребенком при крещении в храме Ленинградской области, и принес ей извинения в связи со случившимся, пишет ТАСС.

На встрече также присутствовал духовник епархии протоиерей Михаил Юримский.

"От лица епархии и архиерея секретарь епархии еще раз принес свои извинения", – сообщили в пресс-службе.

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как Игумен Фотий (Нечепоренко) насильно погружал в воду младенца вопреки протестам матери. Малыша он женщине не отдавал, хотя она пыталась его забрать. Полиция начала проверку инцидента. Священнику запретили служение на год.

Сам он считает, что ничего страшного во время крещения не случилось, а матери ребенка стоило бы "закатывать поменьше истерик". Фотий добавил, что за 26 лет его службы подобное происходило часто: дети кричат из-за стресса. А маме малыша, на его взгляд, "просто стало скучно"

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Тамара Литвинова осудила действия священника, подчеркнув при этом, что не планирует вмешиваться в ситуацию, так как обращений от матери мальчика в аппарат омбудсмена не поступало.

