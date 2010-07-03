Полиция начала проверку после инцидента во время крещения ребенка

Священника из Гатчины отстранили от службы после инцидента с крещением ребенка

Полиция начала проверку после жалобы матери на священника за жестокое обращение с ее ребенком во время крещения в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Тамара Литвинова осудила действия священника. В то же время она заявила, что в ситуацию вмешиваться не планирует. Обращение от матери ребенка в аппарат омбудсмена не поступало. 12 августа состоится встреча с участием секретаря епархии протоиерея Владимира Глазунова и родителей малыша.

В интернете появилось видео, на котором видно, как Игумен Фотий (Нечепоренко) насильно погружал в воду младенца вопреки протестам матери. Малыша он ей не отдавал, хотя она пыталась его забрать.

Женщина обратилась к правоохранителям, администрация Гатчинского района также разбирается в произошедшем. Священнику тем временем запретили служение на год.

По мнению самого Фотия, все прошло бы спокойнее, если бы мать малыша "закатывала поменьше истерик". Он считает, что она мешала. Священник подчеркнул, что это не процедура, а таинство.

Он полагает, что "ничего страшного не произошло", поскольку мальчик не глотал воду и не бился о ступени. Священнослужитель утверждал, что за 26 лет его службы подобное происходило часто: дети кричат из-за стресса. А маме малыша, на его взгляд, "просто стало скучно".