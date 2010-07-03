Священник изгнал "духов тьмы" из Конгресса США

Капеллан палаты представителей США, иезуитский священник Патрик Конрой, прочел перед законодателями "изгоняющую всех духов тьмы" молитву, сообщает Washington Post.
"Во имя Твое святое я сейчас изгоняю всех духов тьмы из этой палаты, духов не от Тебя", – сказал Конрой после того, как в палате обсудили резолюцию, осуждающую президента США за расизм.
Также священник прочел молитву для "изгнания духов" разочарования, раздора и грусти.
Позже священник пояснил, что идея этой молитвы появилась у него, когда он увидел, как в палате спорят из-за петиции, осуждающей американского лидера за расизм.
Он отметил, что была сложная неделя, "во время которой более темные духи, по-видимому, влияли на людей в палате представителей".
Ранее сообщалось, что житель города Абакан убил свою кошку, поскольку посчитал, что в нее вселился злой дух. Очевидцы сообщили в полицию, что в районе остановки на улице Торосова находится мужчина в неадекватном состоянии. Правоохранители установили, что мужчина убил на улице свою кошку. Он объяснил полицейским, что в животное вселился злой дух.
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