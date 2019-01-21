Чаплин рассказал о наиболее эффективном использовании крещенской воды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Освященную воду можно хранить в течение года после Крещения и отгонять ей злых духов, рассказал протоиерей Всеволод Чаплин.

Ее можно пить в тяжелой ситуации, при болезни, опасности, чтобы призвать божью помощь на жизнь человека, пояснил он. Этой водой можно окроплять жилище, чтобы отогнать злых духов, добавил Чаплин.

По его словам, окроплять можно любой предмет, имеющий "достойный вид и достойное предназначение". Это касается в том числе и машины, и одежды. Строгого требования церкви по хранению святой воды нет, отметил Чаплин.

"Но окропление должно сопровождаться молитвой. Очень важно помолиться хотя бы своими словами и мысленно, а может быть, и спеть короткий тропарь: "Спаси, Господи, люди твоя и благослови достояние твое", – цитирует протоиерея Агентство "Москва".

Он напомнил, что крещенскую воду нельзя выливать в канализацию. Ее можно вылить под дерево или туда, "куда не ступает нога человека".

Для крещенских купаний в Москве оборудовали 59 мест, за безопасностью на которых следили порядка 7,3 тысячи сотрудников комплекса городского хозяйства, полиции, префектур, спасательных и медицинских служб.

По информации МВД, в торжественных религиозных мероприятиях на Крещение в ночь на 19 января участвовали более 2,4 миллиона человек по всей стране. В Москве число участников достигло почти 270 тысяч человек.