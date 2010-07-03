Гатчинский священник рассказал об инциденте на крещении ребенка

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий во время крещения с силой окунает ребенка в воду, несмотря на крики мальчика и попытки матери его забрать.
Комментируя произошедшее, сам Фотий заявил, что родители малыша оказались "далекими от церковной жизни", передает "Пятый канал".
"Если бы мама поменьше истерик закатывала, все бы прошло намного спокойнее. Она мешала просто. Это духовенство может разбираться. Это не процедура, а таинство", – сказал священнослужитель.
Он добавил, что "ничего страшного не произошло", так как мальчик не глотал воду и не бился о ступени, а его маме "просто стало скучно".
В итоге Фотия отстранили от службы. В администрации Гатчинского района отметили, что местные власти начали проверку обстоятельств инцидента.
Священника из Гатчины отстранили от службы после инцидента с крещением ребенка
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