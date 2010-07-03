Женщина столкнула священника со сцены во время мессы в Бразилии

В Бразилии на проповеди о чревоугодии Марсело Росси заявил, что полные люди в рай не вознесутся. После этого на сцену выбежала тучная женщина и яростно толкнула священника в спину.

Все 50 тысяч человек испугались и вскочили со своих мест. Упав с метровой высоты, Марсело не пострадал и смог продолжить мессу.

Буйную женщину арестовали. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.