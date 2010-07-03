Мощи святых Петра и Февронии доставлены в храм Христа Спасителя

Мощи Петра и Февронии доставили в Храм Христа Спасителя

Мощи святых покровителей брака Петра и Февронии доставили в храм Христа Спасителя из Мурома, передает ТАСС.

Доступ к святыне будет открыт с 15 по 21 июля с 8:00 до 20:00. Очередь желающих поклониться мощам будет формироваться на Пречистенской набережной. При большом числе паломников она будет начинаться от станции метро "Парк культуры", при небольшом – от "Кропоткинской". Общественный порядок и безопасность обеспечат более 120 военных и сотрудников Росгвардии.

"Пришли князья муромские в этот храм, чтобы дать возможность нам и нашим близким... приложиться к этой святыне, а прикоснувшись, получить ту благодатную силу, которая даст возможность изменить свое человеческое я, спокойствие и сочувствие", – сказал митрополит Липецкий и Задонский Арсений (Епифанов), возглавивший молебен.

Он поблагодарил за особое внимание к этим князьям в последние годы, а также за поддержку общественными организациями мероприятий, связанных с ними.

Глава департамента межрегиональной политики и межнациональных связей Москвы Виталий Сучков заверил, что все организовано для поклонения мощам святых. Создан штаб по организации доступа к мощам. Работают более 300 волонтеров, есть медицинское обеспечение. При необходимости для инвалидов появится отдельный вход, отметил Сучков.

Пресс-секретарь патриарха, священник Александр Волков добавил, что для перенесения мощей из Мурома в Москву была создана специальная рака.

"Для того, чтобы эти мощи были перемещены, была изготовлена специальная новая рака. Туда они были вчера вечером помещены в Муроме, и сегодня в новой раке они находятся в храме Христа Спасителя", – объяснил он.

Православная церковь почитает память муромских святых Петра и Февронии, живших на рубеже XII–XIII веков. Их брак считается образцом христианского супружества.

По древнерусской летописи, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они поженились. Скончались Петр и Феврония в один день и час – 8 июля по новому стилю. Мощи хранятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.