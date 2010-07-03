Северный вестибюль "Кропоткинской" может изменить режим работы до 21 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Северный вестибюль станции "Кропоткинская" Сокольнической линии метро может изменить график работы с 15 по 21 июля. Так заявила пресс-служба Московского метрополитена.
"C 15 по 21 июля на станции "Кропоткинская" по требованию полиции возможны ограничения на вход/выход со стороны северного вестибюля (выходы 2, 3 – к храму Христа Спасителя)", – сказано в сообщении.
Участок Сокольнической линии между станциями "Университет" и "Коммунарка" закрыт с 13 июля по 20 июля. Пока для пассажиров недоступны "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".
Поезда продолжат ездить по красной ветке метро на участке от "Бульвара Рокоссовского" до "Университета".
Горожан попросили по возможности пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро, а также наземными маршрутами.
В Храм Христа Спасителя привезут мощи Петра и Февронии
Ранее сообщалось, что очередь к мощам святых покровителей семьи Петра и Февронии начнет формироваться 15 июля на Пречистенской набережной по стороне. Проезд к храму Христа Спасителя будет ограничен. Для автобусов с паломниками из регионов будет выделена отдельная парковка на Фрунзенской набережной.
В Москве мощи будут до 20 июля. Паломники смогут увидеть их с 8 часов утра до 8 вечера.
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