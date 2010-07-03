Очередь к мощам Петра и Февронии будет формироваться от Пречистенской набережной

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Очередь к мощам святых покровителей семьи Петра и Февронии начнет формироваться 15 июля на Пречистенской набережной по стороне. Об этом сообщила пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

"Далее путь следования предполагает движение по Пречистенской набережной со стороны Крымского моста – по Соймоновскому проезду – по улице Волхонка – до центрального входа в храм Христа Спасителя", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что проезд к храму Христа Спасителя будет ограничен. Для автобусов с паломниками из регионов будет выделена отдельная парковка на Фрунзенской набережной. В столице мощи будут находиться в течение недели – до 20 июля. Паломники смогут увидеть их с 8:00 до 20:00.

"У каждого верующего есть возможность принять участие в уникальном событии - принесении всей раки с мощами святых благоверных князей из Мурома и торжественном молебне перед их честными мощами, которые возглавит Святейший Патриарх Кирилл 14 июля в 15:00. Вход на молебен в Храме Христа Спасителя свободный", – резюмировали в пресс-службе.

Согласно древнерусской летописи, в XIII веке дочь бортника из рязанской деревни Ефросинья (Феврония) излечила от болезни муромского князя Петра (Давыда Юрьевича). Они полюбили друг друга и поженились.

В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг, завещав похоронить их вместе. Умерли Петр и Феврония в один день и час – 8 июля по новому стилю. В этот день в РФ отмечается День семьи, любви и верности, а Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.

