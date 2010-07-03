Один из выходов "Кропоткинской" закроют из-за прибытия мощей Петра и Февронии

Один из выходов из станции метро "Кропоткинская" к храму Христа Спасителя закроют на время нахождения в храме мощей святых Петра и Февронии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Кроме того, в случае большого наплыва паломников, могут перекрыть Патриарший мост. К собору рекомендуют проходить с улицы Волхонки.
В пресс-службе также отметили, что подъемник для малоподвижных граждан выведен из эксплуатации в связи с ремонтными работами. Внутрь можно подняться на лифте из нижнего храма, вход в который открыт с Соймоновского проезда.
Порядок обеспечат сотрудники УВД по ЦАО, Росгвардии, МЧС и частных охранных организаций. У храма будет дежурить скорая помощь.
Мощи святых Петра и Февронии привезут из Мурома в храм Христа Спасителя 14 июля. В столице мощи пробудут неделю – до 20 июля. Паломники смогут увидеть их с 8:00 до 20:00.
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