Один из выходов "Кропоткинской" закроют из-за прибытия мощей Петра и Февронии

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Один из выходов из станции метро "Кропоткинская" к храму Христа Спасителя закроют на время нахождения в храме мощей святых Петра и Февронии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Кроме того, в случае большого наплыва паломников, могут перекрыть Патриарший мост. К собору рекомендуют проходить с улицы Волхонки.

В пресс-службе также отметили, что подъемник для малоподвижных граждан выведен из эксплуатации в связи с ремонтными работами. Внутрь можно подняться на лифте из нижнего храма, вход в который открыт с Соймоновского проезда.

Порядок обеспечат сотрудники УВД по ЦАО, Росгвардии, МЧС и частных охранных организаций. У храма будет дежурить скорая помощь.

Мощи святых Петра и Февронии привезут из Мурома в храм Христа Спасителя 14 июля. В столице мощи пробудут неделю – до 20 июля. Паломники смогут увидеть их с 8:00 до 20:00.