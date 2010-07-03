Мощи Петра и Февронии привезут в Москву

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Мощи святых Петра и Февронии привезут из Мурома в храм Христа Спасителя, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу патриарха Московского и всея Руси.

Встречу мощей и праздничный молебен 14 июля возглавит патриарх Кирилл. Начало богослужения в 15:00, вход будет свободным.

В столице мощи будут находиться в течение недели – до 20 июля. Паломники смогут увидеть их с 8:00 до 20:00.

Согласно древнерусской летописи, в XIII веке дочь бортника из рязанской деревни Ефросинья (Феврония) излечила от болезни муромского князя Петра (Давыда Юрьевича). Они полюбили друг друга и поженились.

В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг, завещав похоронить их вместе. Умерли Петр и Феврония в один день и час – 8 июля по новому стилю.

В этот день в РФ отмечается День семьи, любви и верности, а Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.

Ранее сообщалось, что более 1,3 тысячи пар планировали сыграть свадьбы с 5 по 8 июля в честь Дня семьи, любви и верности.