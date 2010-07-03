Священника из Гатчины отстранили от службы после инцидента с крещением ребенка

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Священника отстранили от службы после того, как в Сети появилось видео, снятое во время обряда крещения в храме в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом решении сообщили ТАСС в пресс-службе Гатчинской епархии РПЦ.

"Теперь он запрещен в священнослужении", − заявил собеседник агентства.

Ранее интернет-пользователи стали обсуждать информацию о жестоком обращении с ребенком во время крещения. На опубликованной в Сети видеозаписи священник грубо окунает малыша в воду, несмотря на его крики и протесты присутствующих, а затем не отдает его матери, попытавшейся забрать ребенка.

В пресс-службе администрации Гатчинского района отметили, что местные власти начали проверку обстоятельств инцидента.