Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:48

Священник приравнял пластические операции к проституции

общество религия

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Красноярский митрополит Пантелеймон, выступая на телевидении, заявил, что интерес к изменению собственной внешности можно назвать проституцией и излишеством. Об этом сообщает "Газета.ру".

Священнослужитель уточнил, что "все пластические операции есть проституция, потому что они делаются для угоды только блуда". По его мнению, если человек решается лечь под нож хирурга, то его можно назвать сумасшедшим.

Митрополит Пантелеймон также добавил, что все неестественное является "лицом дьявола", а оперировать можно только тех, кто пострадал в результате каких-либо травм или несчастных случаев.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал исключить искусственное прерывание беременности из понятия "медицинской помощи". По словам священнослужителя, аборт можно делать только тогда, когда на это есть врачебные рекомендации. В остальных случаях рожать детей необходимо для улучшения демографии в стране.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика