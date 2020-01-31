Священник приравнял пластические операции к проституции

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Красноярский митрополит Пантелеймон, выступая на телевидении, заявил, что интерес к изменению собственной внешности можно назвать проституцией и излишеством. Об этом сообщает "Газета.ру".

Священнослужитель уточнил, что "все пластические операции есть проституция, потому что они делаются для угоды только блуда". По его мнению, если человек решается лечь под нож хирурга, то его можно назвать сумасшедшим.

Митрополит Пантелеймон также добавил, что все неестественное является "лицом дьявола", а оперировать можно только тех, кто пострадал в результате каких-либо травм или несчастных случаев.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал исключить искусственное прерывание беременности из понятия "медицинской помощи". По словам священнослужителя, аборт можно делать только тогда, когда на это есть врачебные рекомендации. В остальных случаях рожать детей необходимо для улучшения демографии в стране.

