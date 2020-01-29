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Москва 24

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Общество

16:25

В Госдуме посоветовали РПЦ воспитывать негативное отношение к абортам

религия общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Русская православная церковь (РПЦ) должна воспитывать в прихожанах негативное отношение к абортам. Исключать данные операции из услуг ОМС не следует. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

Депутат напомнил, что у каждой женщины есть право выбора. При этом религия может привить определенное отношение к детям и абортам.

"Церковь должна воспитывать своих прихожан так, чтобы понимали, что аборт – это неправильно, и все – точка, там нет запятой", – цитирует его Агентство "Москва".

Парламентарий признал большое число абортов в России, однако подчеркнул, что это "вопрос убеждения и ответственности самой женщины за будущее ребенка". Над этим вопросом должны работать не только религиозные, но и общественные организации, заключил Петров.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил уверенность, что решить демографические проблемы в России возможно за счет ограничения абортов. По его словам, искусственное прерывание беременности не по медицинским показаниям должно быть исключено из понятия "медицинской помощи".

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