Патриарх Кирилл призвал ограничить аборты для улучшения демографии

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил уверенность, что решить демографические проблемы в России возможно за счет ограничения абортов. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления в Совете Федерации патриарх заявил, что искусственное прерывание беременности не по медицинским показаниям должно быть исключено из понятия "медицинской помощи".

По его словам, обширная территория страны и задачи мощного экономического роста требуют большого числа людей. "Эта проблема легко решается, если мы сокращаем на порядок количество абортов", – подчеркнул глава РПЦ.

За десять лет такая мера позволит увеличить население России на 10 миллионов человек. "Это никакая не фантазия, и никакие другие способы не смогут так радикально решить тему народонаселения, как значительное ограничение абортов", – заключил предстоятель.

Ранее в Русской православной церкви разъяснили отношение к абортам при наличии прямой угрозы жизни беременной матери. В Московском патриархате напомнили, что в такой ситуации к женщине рекомендуется проявлять снисхождение и в этом случае Церковь не настаивает на запрете аборта.

