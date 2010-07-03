РПЦ готова сотрудничать с учеными для сохранения семейных ценностей

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Русская православная церковь (РПЦ) готова сотрудничать с учеными для идеологического воспитания общества, сообщил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он отметил, что РПЦ также готова сотрудничать со всеми, кто обеспокоен демографической ситуацией и угрозами, которым подвержены традиционные семейные ценности.

"Мы считаем, что это действительно общий вызов, на который должно ответить все общество, включая ученых, религиозные общины и всех небезразличных людей. То, что происходит с современной семьей, это действительно требует объединения усилий всех тех, кто готов трудиться и сотрудничать", – заявил Кипшидзе Агентству "Москва".

По его словам, сперва нужно определиться со способами решения проблемы и провести дискуссию с учеными о том, в каких формах это сотрудничество может происходить.

"Но в любом случае мы очень ценим это обращение со стороны РАН и видим в нем открытость научного сообщества к диалогу с религиозными общинами, что, между прочим, свидетельствует об иллюзорности и надуманности какого-то якобы непонимания между наукой и религией", – сказал Кипшидзе.

Ранее президент РАН Александр Сергеев на церемонии вручения Макариевской премии по гуманитарным наукам заявил, что ученым и РПЦ нужно объединиться для идеологического воспитания общества и молодежи.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в середине октября выразил мнение, что выбор между количеством детей и качеством их жизни является ошибочным. Он отметил, что подобной логикой руководствовались язычники, совершая обряды жертвоприношений.

По его словам, схожими мотивами руководствуются родственники, которые уговаривают женщину совершить аборт ради карьеры. Он признал, что отказавшиеся от рождения детей люди действительно живут богаче, но усомнился в том, что это делает их счастливее.

Ранее в Русской православной церкви разъяснили отношение к абортам при наличии прямой угрозы жизни беременной матери. В Московском патриархате напомнили, что в такой ситуации к женщине "рекомендуется проявлять снисхождение", и в этом случае Церковь не настаивает на запрете аборта.

