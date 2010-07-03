Стал известен новый управляющий делами Московской патриархии РПЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Священный синод Русской православной церкви во вторник, 29 октября, объявил о назначении нового управляющего делами Московской патриархии.

На должность назначили епископа Воскресенского Дионисия. Священнослужитель также станет постоянным членом Священного синода. В сообщении на сайте Русской православной церкви указано, что ранее приняли прошение митрополита Тверского и Кашинского Саввы об отставке.

Управляющим делами Московской патриархии митрополит стал в феврале 2019 года. Тогда же епископ Воскресенский Дионисий был назначен его заместителем.

В начале октября представители Русской православной церкви предложили создавать для детей из неполных семей кадетские корпуса. По замыслу автора инициативы, главы патриаршей комиссии по делам семьи Дмитрия Смирнова, офицеры таким образом заменят детям отцов.