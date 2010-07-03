Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:13

Стал известен новый управляющий делами Московской патриархии РПЦ

религия общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Священный синод Русской православной церкви во вторник, 29 октября, объявил о назначении нового управляющего делами Московской патриархии.

На должность назначили епископа Воскресенского Дионисия. Священнослужитель также станет постоянным членом Священного синода. В сообщении на сайте Русской православной церкви указано, что ранее приняли прошение митрополита Тверского и Кашинского Саввы об отставке.

Управляющим делами Московской патриархии митрополит стал в феврале 2019 года. Тогда же епископ Воскресенский Дионисий был назначен его заместителем.

В начале октября представители Русской православной церкви предложили создавать для детей из неполных семей кадетские корпуса. По замыслу автора инициативы, главы патриаршей комиссии по делам семьи Дмитрия Смирнова, офицеры таким образом заменят детям отцов.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика