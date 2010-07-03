"Играть с бесами" в Хэллоуин не стоит – РПЦ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Протоиерей Всеволод Чаплин предостерег граждан, празднующих Хэллоуин, об опасности "игры с бесами". Об этом сообщило Агентство "Москва" по итогам пресс-конференции "Хэллоуин под запретом".

По мнению священнослужителя, праздник на самом деле скрывает в себе образ зла. Именно поэтому всем празднующим надо относиться к нему с особым вниманием и оберегать себя от дурного влияния.

Чаплин отметил, что даже в русской культурной традиции не принято упоминать символы и силы зла, а карнавалы в целом "вредны для самосознания человека".

В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить праздновать Хэллоуин в школах.