В России запустили "горячую линию" для жалоб на празднование Хэллоуина в школах

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Депутат Госдумы Виталий Милонов объявил о запуске "горячей линии" для жалоб на празднование в школах Хэллоуина. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам парламентария, родители учеников смогут сообщать по телефону о случаях, когда в учебных заведениях будут проводиться мероприятия, посвященные Хэллоуину. "Соответственно, сообщайте – будем серьезно разбираться не в том, чтобы наказать кого-то, а чтобы не допустить это в будущем", – отметил депутат.

Милонов подчеркнул, что он обратился в Генпрокуратуру и министерство образования с требованием проверить школы и вузы страны и не допустить в них случаев пропаганды и празднования Хеллоуина.

Ранее американские специалисты назвали Хэллоуин самым опасным днем для ребенка. Дело в том, что в этот праздник дети бегают по соседним дворам и собирают конфеты, а хэллоуинские вечеринки давно стали популярными среди студентов и взрослых.

Проанализировав статистику дорожных служб США, ученые выяснили, что в эту ночь случается много аварий, а их жертвами становятся дети. В Хэллоуин погибает значительно больше людей, чем в обычные дни.

