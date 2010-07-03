Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

16:15

Советский "Вий" вошел в сотню лучших фильмов ужасов

культура

Фото: скриншот фильма "Вий", 1967 г., реж. Георгий Кропачев, Константин Ершов

Лишь один фильм отечественного производства попал в ТОП-100 лучших хорроров в мире по версии портала IndieWire. Советский фильм "Вий" (1967) Константина Ершова и Георгия Кропачева занял в списке 89 место.

Рейтинг возглавил фильм "Сияние" (1980) Стэнли Кубрика.

В первую десятку также вошли "Техасская резня бензопилой" Тоуба Хупера, "Ребенок Розмари" Романа Полански, "Изгоняющий дьявола" Уильяма Фридкина, "Хэллоуин" Джона Карпентера, "Психо" Альфреда Хичкока, "Глаза без лица" Жоржа Франжю, "Нечто" Джона Карпентера, "Чужой" Ридли Скотта, "Ночь живых мертвецов", Джорджа Ромеро.

Ранее сообщалось, что лучшим фильмом ужаса 2018 года по версии портала Screen Rant стала лента "Реинкарнация" американского режиссера Ари Астера. На второй строчке оказался фильм "Тихое место" Джона Красински. На третьем месте – "Суспирия" итальянского режиссера Лука Гуаданьино.

Американский институт киноискусства назвал десять лучших фильмов года. В список вошли "Фаворитка", за которую режиссер Йоргос Лантимос получил "Серебряного льва" Венецианского фестиваля, и "Черный клановец" Спайка Ли. Туда же включили "Черную пантеру" Райна Куглера, "Звезда родилась" Брэдли Купера, "Если Бил-стрит могла бы заговорить" Барри Дженкинса, "Тихое место" Джона Красински.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика