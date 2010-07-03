Советский "Вий" вошел в сотню лучших фильмов ужасов

Фото: скриншот фильма "Вий", 1967 г., реж. Георгий Кропачев, Константин Ершов

Лишь один фильм отечественного производства попал в ТОП-100 лучших хорроров в мире по версии портала IndieWire. Советский фильм "Вий" (1967) Константина Ершова и Георгия Кропачева занял в списке 89 место.

Рейтинг возглавил фильм "Сияние" (1980) Стэнли Кубрика.

В первую десятку также вошли "Техасская резня бензопилой" Тоуба Хупера, "Ребенок Розмари" Романа Полански, "Изгоняющий дьявола" Уильяма Фридкина, "Хэллоуин" Джона Карпентера, "Психо" Альфреда Хичкока, "Глаза без лица" Жоржа Франжю, "Нечто" Джона Карпентера, "Чужой" Ридли Скотта, "Ночь живых мертвецов", Джорджа Ромеро.

Ранее сообщалось, что лучшим фильмом ужаса 2018 года по версии портала Screen Rant стала лента "Реинкарнация" американского режиссера Ари Астера. На второй строчке оказался фильм "Тихое место" Джона Красински. На третьем месте – "Суспирия" итальянского режиссера Лука Гуаданьино.

Американский институт киноискусства назвал десять лучших фильмов года. В список вошли "Фаворитка", за которую режиссер Йоргос Лантимос получил "Серебряного льва" Венецианского фестиваля, и "Черный клановец" Спайка Ли. Туда же включили "Черную пантеру" Райна Куглера, "Звезда родилась" Брэдли Купера, "Если Бил-стрит могла бы заговорить" Барри Дженкинса, "Тихое место" Джона Красински.

