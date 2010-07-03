Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посчитал ошибочным выбор между количеством детей и качеством их жизни. По его мнению, подобной логикой руководствовались язычники, совершая обряды жертвоприношений.

"Ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений. Наши далекие предки, не просвещенные светом Христовой истины, полагали, что могут обрести нечто ценное, взамен пожертвовав жизнью кого-то из своих близких", – цитирует Интерфакс слова главы РПЦ.

Схожими мотивами руководствуются родственники, уговаривающие женщину совершить аборт ради карьеры, считает патриарх. Он признал, что отказавшиеся от рождения детей люди действительно живут богаче, но усомнился в том, что это делает их счастливее.

"Задумайтесь, что для вас важнее: иметь вокруг себя больше дорогих вещей или больше дорогих людей? Полагаю, что для абсолютного большинства ответ на этот вопрос очевиден", – заключил предстоятель РПЦ.

Ранее в Русской православной церкви разъяснили отношение к абортам при наличии прямой угрозы жизни беременной матери. В Московском патриархате напомнили, что в такой ситуации к женщине "рекомендуется проявлять снисхождение", и в этом случае Церковь не настаивает на запрете аборта.

