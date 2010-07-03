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Общество

20:17

В РПЦ предложили создавать для детей из неполных семей кадетские корпуса

общество религия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Дмитрий Смирнов предложил создавать для детей из неполных семей кадетские корпуса, где "самые лучшие офицеры заменили бы им отцов".

По его мнению, дети, воспитываемые женщинами "ничего не могут делать без мамочки" и боятся жениться. При этом 90% мужчин не хотят платить алименты, отметил Смирнов.

"Молодые люди часто разводятся, у нас огромное количество разводов, просто безумное. А ведь именно семья является основой крепкого государства. А у нас в некоторых городах до 90% разводов", – цитирует протоирея ИА "НСН".

Смирнов также предложил вводить с седьмого класса специальные курсы о семейной жизни, отменить аборты, сперва выведя их из ОМС, и работать над состоянием нравственности. По его словам, Россия сейчас находится на грани демографической катастрофы.

Ранее зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе разъяснил отношение РПЦ к абортам при наличии прямой угрозы жизни беременной матери.

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