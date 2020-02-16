Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, назвавшего женщин, живущих в гражданском браке, проститутками.

В своем аккаунте Facebook она написала о своей просьбе к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.

"А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать?" – написала Захарова. Она предположила, что женщины это бы оценили.

Ранее Димитрий Смирнов назвал проститутками тех, кто соглашается на сожительство. По мнению протоиерея, мужчины пользуются бесплатно услугами таких женщин, видя в них не жен, а только "временную утеху". Если мужчина не решается зарегистрировать брак, то не рассматривает свою партнершу в качестве супруги, констатировал он.

Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова назвала заявление глупым оскорблением, неожиданным для церкви. Однако она считает, что там таким образом защищают традиционную семью. В церкви пытаются сказать, что семья – это основа жизни, которая строится на любви, уважении и ответственности, заключила Лахова.

В РПЦ высказывание связали со свойственной Смирнову "образной манерой". Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтан Кипшидзе полагает, что протоиерей хотел привлечь внимание к психологическим травмам, которые такие женщины получают, когда сожитель бросает их.

Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленгорадский Савва (Тутунов) посчитал выражение оскорбительным. Использование его в контексте разговора о гражданском браке неприемлемо, написал епископ в своем телеграм-канале.

В то же время он обратил внимание, что Смирнов указывает и на "безответственность мужчин, не желающих оформлять брак". Епископ Савва резюмировал, что это, скорее, трагедия женщины, а не повод ее оскорблять. "Помимо всего сказанного, знаю отца Димитрия Смирнова как очень доброго человека", – добавил он.

Протоиерей же объяснил, что специально использовал такое слово, чтобы обратить на это внимание общественности и защитить женщин от неподобающего отношения. Телеканалу Москва 24 он рассказал, что его расстраивает такое положение дел.

"Меня очень огорчает эта ситуация, что мужчины так представляют женщин, как бесплатных проституток, которых можно использовать год, два, три, а потом бросить на произвол судьбы. Она потратит свои лучшие годы жизни, а в результате ничего не получает и никакого статуса у нее нет. Я целиком сочувствую женщинам, но просто призываю их не идти на такой шаг, никогда", – подчеркнул Смирнов.