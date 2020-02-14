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Общество

11:23

В России отметили рост регистрации браков и снижение числа разводов

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Количество зарегистрированных браков в России увеличилось в 2019 году по сравнению с прошлогодними показателями, в то время как число разводов снизилось, сообщает РИА Новости.

Так, в течение прошлого года россияне заключили почти 917 тысяч браков. Это на 24 тысячи больше, чем в 2018 году. В то же время количество разводов снизилось на 56 тысяч по сравнению с прошлогодними показателями, остановившись на отметке 528 тысяч.

Лидером по количеству браков стала Москва. В 2019 году столичные жители зарегистрировали 79 418 браков, что на 4 тысячи больше, чем в прошлом году. Второе место по численности заключения браков заняла Московская область с показателем 54,4 тысячи. На третьем месте расположился Санкт-Петербург, где за 2019 год было создано 47 тысяч семей.

Ранее сообщили, что более 500 пар зарегистрирует свой брак в День святого Валентина. Для молодоженов подготовили праздничную программу.

Также москвичам рассказали, в каких отделениях ЗАГС можно официально оформить отношения в День России. Так, в праздничное время будут работать Шипиловский и Гагаринский отделы.

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