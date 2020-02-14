Более 500 пар поженятся в День влюбленных в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 500 пар зарегистрирует брак в столице в пятницу, 14 февраля, в День святого Валентина, передает портал мэра и правительства Москвы.

Для молодоженов и тех, кто только принял решение подать заявление, в 24 загсах столицы подготовили праздничную программу. Так, во Дворце бракосочетания на ВДНХ пары смогут поучаствовать в лотерее и выиграть поход в салон красоты. Там же разыграют два сертификата на посадку фамильного дерева в саду молодоженов на ВДНХ.

В Грибоедовском загсе пары поздравят ведущие популярного шоу на радио, а некоторые регистрации будут транслировать в прямом эфире. Также новобрачным вручат сердца из новогодней кремлевской ели. Кроме того, Всероссийское общество охраны природы подарит саженцы ели, чтобы пары смогли вырастить собственное дерево.

Зарегистрировать брак впервые можно будет в особняке на Волхонке, городской усадьбе А.Л. Кнопа и на смотровой площадке башни "Москва-Сити".

Ранее сообщалось, что в Москве отмечать День влюбленных планируют 40 процентов опрошенных. Также 16 процентов жителей столицы планирует потратить на подарок более 5 тысяч рублей. При этом отмечается, что в России на 10 процентов выросло число тех, кто не планирует отмечать этот праздник с партнером.