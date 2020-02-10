Праздничные мероприятия в День всех влюбленных пройдут в парках столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В 12 столичных парках 14 февраля пройдут праздничные мероприятия в честь Дня всех влюбленных. Праздник можно отметить в Парке Горького, саду имени Баумана, парках "Кузьминки", "Фили", "Митино" и других, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В Парке Горького в этот день гостей ждут на катке "Восход". Там запланированы два бесплатных мастер-класса по парному фигурному катанию. Уроки начнутся в 18:00 и 19:00. Первым 20 участникам подарят теплые варежки. А в павильоне "Медиарубка" выступит композитор Саша Найман. В 20:00 там начнется концерт фанк-группы The Diasonics.
В усадьбе Воронцово День всех влюбленных решили совместить с Международным днем книгодарения. Москвичи и гости города могут принять участие в необычной акции. В условиях говорится, что до 14 февраля принести книгу, вложив в нее любовное письмо или пожелание, и оставить в администрации Воронцовского парка. А 14 февраля на "Live!Катке" в 20:00 желающие выберут себе книгу, в которой найдут тайное послание от незнакомца.
В саду имени Баумана праздник начнется в 17:00. На "КиноКатке" выступит постоянный резидент парка DJ Sasha Born, а после можно посмотреть фильм "Он – дракон".
На катке в Таганском парке весь день будет играть романтическая музыка. А в саду "Эрмитаж" у посетителей "JAZZкатка" появится возможность бесплатно сделать профессиональные фотографии со своим любимым человеком и забрать их с собой на память.
В День всех влюбленных Парк Горького приглашает на экскурсию под названием "14 историй о любви". Она пройдет в 14:00 и в 18:00. Во время прогулки по парку гид расскажет гостям о романе Екатерины II и графа Орлова, о визите в воздушный театр, который находится в Нескучном саду, Александра Пушкина и Натальи Гончаровой и другие романтические истории.
А в парке "Кузьминки" всех желающих ждет бесплатная лекция под названием "Как князь Голицын на цыганке женился". На ней гости узнают тайны первого брака владельца усадьбы Влахернское-Кузьминки.
Валентинку в технике скрапбукинг предложат сделать в Бабушкинском парке. Бесплатный мастер-класс для всех желающих проведут в центре творчества и досуга. А в парке "Митино" можно будет сделать деревянную шкатулку и расписать ее. Занятие состоится в выставочном зале парка в 18:00.
Выиграть романтический ужин в ресторане с видом на Москву все желающие смогут, приняв участие в фотоконкурсе парков "Фили", Олимпийской деревни и 50-летия Октября.
Также фотоконкурс ко Дню святого Валентина для горожан организуют Бабушкинский парк, ландшафтный парк "Митино" и сквер по Олонецкому проезду.
Кроме того, в этот день на медиафасаде Останкинской башни в День всех влюбленных появится валентинка. Также в день романтичного праздника посетителей Останкинской башни ждет развлекательная программа. В частности, на смотровой площадке разместят тематическую фотозону, где каждый желающий сможет признаться в любви и запечатлеть это на фото. Также там запланирован музыкальный вечер.
Ранее романтиков пригласили прокатиться по канатной дороге. В День всех влюбленных предлагается увидеть московские пейзажи со скидкой 14%. Также можно удивить свою вторую половинку, признавшись в любви на высоте 35 метров.
Также сообщалось, что москвичи 14 февраля смогут признаться в чувствах с большого медиаэкрана. Его установят на здании "Цифрового делового пространства" на Покровке.
"Это наш город": москвичи 14 февраля смогут признаться в любви с большого медиаэкрана
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