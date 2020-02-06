Канатная дорога сделает скидку 14% в День всех влюбленных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московская канатная дорога сделает посетителям скидку 14% на поездку в День всех влюбленных, 14 февраля, сообщается на странице канатки во "ВКонтакте".

"Не упустите скидку для настоящих романтиков. Только 14 февраля невероятные московские пейзажи со скидкой 14%: удивите свою вторую половину и признайтесь в любви на высоте 35 метров", – говорится в сообщении.

Уточняется, что скидка также действует на кабину премиум-класса.

Чтобы получить скидку, нужно зайти на сайте канатной дороги в раздел "Купить билет", выбрать дату 14 февраля, тариф, количество билетов и ввести промокод LOVEMKD.

В День святого Валентина москвичи смогут признаться в чувствах своим возлюбленным с большого медиаэкрана, установленного на здании "Цифрового делового пространства" (ЦДП) на Покровке.