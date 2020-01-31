Фестиваль в "Москвариуме" посвятят Дню святого Валентина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Научно-развлекательный фестиваль "Влюбленные в океан" пройдет в столичном "Москвариуме" в период с 3 по 16 февраля. Организаторы приурочили его ко Дню всех влюбленных, как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Все мероприятия на фестивале будут бесплатными. Так, здесь прочитают лекции о Мировом океане, предложат станцевать хастл и научиться делать валентинки. Кроме того, можно будет ознакомиться с экспозицией "Аквариум" на нулевом этаже, где и пройдут все мероприятия.

Дополнительно организаторы предупредили, что посетители с именами Валентин и Валентина смогут бесплатно посетить экспозицию. Чтобы воспользоваться льготой, достаточно просто показать паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, на входе.

"В этом году мы планируем регулярно проводить тематические праздники, посвященные Мировому океану, экологии и другим темам, которые связаны с подводным миром. Фестиваль "Влюбленные в океан" открывает серию таких мероприятий. Специально для него мы разработали программу лекций и экскурсий, на которых можно будет узнать, как обитатели Мирового океана находят своих половинок, образуют семьи и воспитывают потомство", – заявили в пресс-службе "Москвариума".

Ознакомиться с подробной программой фестиваля "Влюбленные в океан" можно на официальном сайте учреждения.

"Москвариум" на ВДНХ был открыт в августе 2015 года. Здесь обитают акулы, нерпы, скаты, черепахи и множество других обитателей морей и океанов. Помимо экскурсий и тематических проектов, здесь проводят публичные кормления животных и рыб.

