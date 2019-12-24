Азиатские бескоготные выдры поселились в "Москвариуме"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ поселились азиатские бескоготные выдры. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Самку и самца привезли в Москву из Санкт-Петербурга. Сейчас хищники обитают в вольере № 13 с панорамными окнами, площадь которого более 20 квадратных метров. Он был построен специально для животных, в нем созданы все условия для комфортного обитания выдр.

В ближайшее время сотрудники "Москвариума" в качестве новогодних подарков для выдр подготовят шары, мячи, веревочные лесенки и деревянную елку, которую украсят съедобными сюрпризами из овощей.

Незадолго до переезда выдр в их вольеры в социальных сетях проходил конкурс на лучшее имя для пары животных. В рамках конкурса было прислано более 350 вариантов, в результате мальчика назвали Бенедикт (Беня), а девочку Феодора (Феня)

"Это очень обаятельные и ласковые животные, которые любят бегать, плавать, играть и ведут активный образ жизни. Феня у нас девушка озорная, а Беня более скромный и сдержанный", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что у животных сбалансированный рацион питания, который состоит из мяса индейки и курицы, трески, овощей и фруктов. Любимое лакомство выдр – тыква и сладкий перец. Публичные кормления будут проходить ежедневно в 13:30. Понаблюдать за ними посетители смогут через панорамное стекло вольера с 26 декабря.

В честь появления новых обителей на ВДНХ с 26 по 29 декабря пройдет тематический фестиваль "Привет, выдра!". В рамках фестиваля для гостей организуют познавательные занятия, анимационную программу, а также творческие мастер-классы и квесты для детей.

Азиатские бескоготные выдры – хищники, представители семейства куньих. Длина тела выдр не превышает одно метра, а вес – пяти килограммов. В дикой природе они обитают в пресноводных болотах Индонезии, Китая и Филиппин. Данный вид животного отличается от обычных тем, что они практически не имеют когтей, а если они и есть, то очень короткие. Их главное средство защиты – острые зубы.

