Москвичам предложили познакомиться с оленихой Сказкой на ВДНХ

Фото: ВДНХ

Жителям Москвы предложили познакомиться с оленихой по имени Сказка на ВДНХ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Городской фермы", где обитает животное.

Отмечается, что любой желающий сможет увидеть новую жительницу фермы 21 и 22 декабря в рамках тематической новогодней программы.

"На "Городской ферме" пройдет специальная программа "Знакомство со Сказкой", посвященная новому жителю. Впервые у гостей ВДНХ будет возможность увидеть олениху, которую назвали Сказкой", – говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что Сказка относится к породе домашних северных оленей. Она приехала в Москву из Ярославля и в настоящий момент ей всего два года. Сейчас она ростом 60 сантиметров, в длину же достигает 150 сантиметров.

Также сообщается, что на ВДНХ состоится мастер-класс "Новогодний олень", в рамках которого участники смогут смастерить игрушку из дерева в форме этого животного. Кроме того, гостям предложат высадить зерновые культуры, которые впоследствии станут кормом для Сказки.

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