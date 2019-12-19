Двух двугорбых верблюдиц перевели в постоянный вольер в зоопарке Москвы

Фото: скриншот видео instagram.com/moscow_zoo_official

Две молодые двугорбые верблюдицы были переведены на постоянное место жительства в вольер к взрослой самке. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского зоопарка.

Отмечается, что животных доставили в зоосад в конце сентября, однако первое время их нельзя было размещать в постоянном вольере.

"Перебрались на постоянное место жительства в вольер к Зухре – 24-летней самке верблюда со сложным характером. Несмотря на опасения зоологов, знакомство животных прошло легко и непринужденно", – говорится в сообщении.

Верблюды Понка и Белая пока что сторонятся новой соседки, однако зоологи уверены, что в скором времени привыкнут к жизни на общей территории.

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