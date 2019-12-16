В Московском зоопарке родился детеныш миниатюрной африканской антилопы

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Детеныш миниатюрной африканской антилопы появился на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

Отмечается, что вес родившегося дикдика в настоящий момент составляет 1,2 килограмма. При рождении он весил лишь 477 граммов.

"Первое время маленький дикдик находился в небольшом шалаше из ивовых веток и практически не был виден. Мать приходила кормить его каждые три часа. Сейчас, когда детенышу уже три с половиной недели, он начинает активно исследовать окружающий мир и знакомиться с сородичами", – рассказали в пресс-службе.

Известно, что на содержании в Московском зоопарке находится группа из шести особей. Это самка и самец из Дрездена и их детеныши. Этот вид животных занесен в Международную Красную книгу.

"Наши специалисты смогли создать оптимальные условия для содержания и размножения этих удивительных копытных, поэтому мы регулярно получаем здоровое потомство. Полностью окрепшие и подросшие детеныши отправляются в другие отечественные зоопарки", – также сказано в сообщении.

Увидеть своими глазами новорожденного зверька можно в павильоне "Копытные Африки".

Ранее стало известно, что тушканчики из Московского зоопарка впали в спячку. Несколько месяцев животные проведут в холодильной камере.