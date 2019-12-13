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Общество

08:37

Тушканчики впали в спячку в Московском зоопарке

животные город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском зоопарке в спячку впали четыре больших тушканчика и один длинноухий. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

"Ближайшие три-четыре месяца зверьки проведут в специальной холодильной камере, где поддерживается температура в 2–4 градуса", – говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в этом году из-за аномально теплой осени спячка тушканчиков началась позже обычного. В прошлом году зверьки уснули уже в конце сентября и благополучно проспали до середины марта.

В природе время, когда тушканчики засыпают зависит от двух факторов – температурного режима и наличия корма. Так, если еды в изобилии, то зверьки могут продолжать кормиться даже тогда, когда пришло похолодание. А если корм в дефиците, то тушканчики предпочитают заснуть, чтобы не расходовать жировые запасы.

Ранее сообщалось, что змеи, лягушки, насекомые, ежи и ужи в столице впали в спячку из-за наступления осенних холодов и сокращения светового периода. Так они пережидают зиму с ее неблагоприятными условиями для жизни.

1 ноября Московский зоопарк перешел на зимний режим работы. Теперь зоосад работает на час меньше – с 9:00 до 17:00. Кассы открыты с 9:00 до 16:00. Такой график для посещений зоосада продлится до 28 февраля 2020 года.

Переход на зимний режим работы связан с сокращением светового дня, а также тем, что некоторые животные уходят в спячку. Зимой будут доступны теплые павильоны, а в вольерах с выходом на улицу останутся те виды животных, которым не страшен холод.

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