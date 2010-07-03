Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 1 ноября, Московский зоопарк перешел на зимний режим работы. Теперь зоосад работает на час меньше, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

"Теперь побывать в гостях у азиатских слонов, белых медведей, больших панд и других редких животных можно будет ежедневно с 9:00 до 17:00. Кассы будут работать с 9:00 до 16:00, в этот же временной промежуток будет осуществляться проход посетителей на территорию", – говорится в сообщении.

Переход на зимний режим работы связан с сокращением светового дня, а также тем, что некоторые животные уходят в спячку. Такой график для посещений зоосада продлится до 28 февраля 2020 года.

Отмечается, что зимой будут доступны теплые павильоны, а в вольерах с выходом на улицу останутся те виды животных, которым не страшен холод.

Ранее сообщалось, что в центре зимней передержки рукокрылых Московского зоопарка вновь начали принимать летучих мышей. Москвичи могут принести туда найденных летучих мышей, чтобы не дать им погибнуть зимой. За первые дни работы центра неравнодушные горожане уже передали на зимовку 25 зверьков.

Всего с момента открытия центра в 2017 году зоологам удалось спасти более 300 рукокрылых: двухцветных кожанов, рыжих вечерниц, лесных нетопырей и бурых ушанов. Все эти виды занесены в Красную книгу Москвы. Из 25 зверьков, поступивших в центр, 10 уже заснули в холодильной камере. Остальные набирают недостающий вес для спячки.

15 октября стало известно, что в Московском зоопарке сурки погрузились в спячку. За несколько недель до этого самки Сара и Нагайна стали редко выходить из своей норы и не притрагивались к пище. Самец Арчи же продолжал ходить вокруг своего обиталища почти каждый день. В этот раз сурки уснули позже, чем в предыдущие пару лет. Это связывают с сентябрьским потеплением.

После сурков заснуть должны тушканчики. К спячке готовятся и медведи. Они уже стали менее энергичными. Животных перевели на усиленный витаминный рацион с овощами и фруктами, а сами блюда стали калорийнее.

Потом в спячку впадут сони и ежи, все реже выходят из домиков еноты-полоскуны. С наступлением холодов в своих искусственных берлогах заснут бурая медведица и пара гималайских медведей. Белые медведи и большие панды зимой будут бодрствовать.