Летучих мышей готовят к зимовке в столичном зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Летучих мышей вновь начали принимать в центре зимней передержки рукокрылых Московского зоопарка. Москвичи могут принести туда найденных летучих мышей, чтобы не дать им погибнуть зимой. За первые дни работы центра неравнодушные горожане уже передали на зимовку 25 зверьков, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Здесь зверьков откармливают, помогая набрать необходимый для благополучной спячки вес, а затем помещают в холодильную камеру. Обратно на волю их выпускают в мае", – говорится в сообщении.

Всего с момента открытия центра в 2017 году зоологам удалось спасти более 300 рукокрылых: двухцветных кожанов, рыжих вечерниц, лесных нетопырей и бурых ушанов. Все эти виды занесены в Красную книгу Москвы.

Из 25 зверьков, поступивших в центр, 10 уже заснули в холодильной камере. Остальные набирают недостающий вес для спячки.

С приходом холодов в город летучие мыши начинают искать место для зимней спячки. Зачастую они выбирают чердаки домов и промышленных помещений, а также вентиляционные шахты. Если их зимний сон что-то прерывает (например, посторонний шум или сквозняк), они просыпаются и гибнут из-за холода и отсутствия еды.

После того как зверек достигает нужного веса, его помещают в специальный бокс, который ставят в холодильную камеру. Температура в ней не опускается ниже плюс пяти и не поднимается выше плюс семи градусов. Такая температура оптимальна для спящей летучей мыши.

15 октября стало известно, что в Московском зоопарке сурки погрузились в спячку. За несколько недель до этого самки Сара и Нагайна стали редко выходить из своей норы и не притрагивались к пище. Самец Арчи же продолжал ходить вокруг своего обиталища почти каждый день. В этот раз сурки уснули позже, чем в предыдущие пару лет. Это связывают с сентябрьским потеплением.

После сурков заснуть должны тушканчики. К спячке готовятся и медведи. Они уже стали менее энергичными. Животных перевели на усиленный витаминный рацион с овощами и фруктами, а сами блюда стали калорийнее.

Потом в спячку впадут сони и ежи, все реже выходят из домиков еноты-полоскуны. С наступлением холодов в своих искусственных берлогах заснут бурая медведица и пара гималайских медведей. Белые медведи и большие панды зимой будут бодрствовать.

Зоосад с 1 октября работает по осеннему графику. Он открыт с 9:00 до 18:00, кассы доступны до 17:00.