Встреча глав МИД стран G20 пройдет 30–31 октября 2026 года

Фото: ТАСС/POOL/MARCO LONGARI

Встреча глав МИД "Большой двадцатки" (G20) состоится под председательством США 30–31 октября 2026 года. Об этом заявил посол по особым поручениям российского дипведомства Марат Бердыев в телеграм-канале.

По его словам, Вашингтон уже сформировал рабочую структуру профильных переговорных органов на следующий год. В частности, были созданы 4 экспертных формата по вопросам торговли, инноваций, энергетики и дерегулирования для стимулирования экономического роста.

"В течение года пройдут пять тематических министерских конференций по заявленной проблематике, а также встреча глав МИД 30–31 октября", – уточнил дипломат.

В настоящее время Москва готовится к активному участию в саммите G20, который пройдет в Майами 14–15 декабря 2026-го, продолжил Бердыев. Россия уже назначила представителей по всем направлениям.

Координацию российских усилий будет осуществлять специальная межведомственная комиссия по проблематике G20, возглавляемая шерпой Светланой Лукаш, уточнил посол. Кроме того, наиболее активно в обсуждение и разработку итоговых документов будут вовлечены администрация Владимира Путина, МИД, Минфин, Минэкономразвития, Минцифры и Центробанк, а также РСПП по линии "деловой двадцатки".

Вместе с тем особое внимание будет уделено укреплению мирохозяйственной системы, торговых и финансовых механизмов с учетом интересов стран глобального Юга и Востока на деполитизированной основе.

"Настроены на тесное, продуктивное и равноправное взаимодействие с партнерами по для выхода на весомые практические результаты", – заключил Бердыев.

Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что Москва всегда готова к активной и конструктивной работе в формате "Группы двадцати". Он отметил, что РФ намерена работать с США в рамках G20.

При этом Путин указывал, что не планирует лично принимать участие в саммите "Большой двадцатки". Однако он уточнял, что Россия будет представлена на "достойном уровне".

